Triste situación.
Una familia de Chacabuco sufrió un robo en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Los vecinos habían ido a almorzar a un polo gastronómico de otra ciudad. Dejaron su camioneta Toyota Hilux color blanca modelo 2013. Comieron, recorrieron una feria y cuando regresaron al estacionamiento, el vehículo ya no estaba. Ocurrió el domingo en Tomás Jofré, partido de Mercedes. La damnificada es la familia de la doctora Ivana Ferrer quien estaba celebrando su cumpleaños pero terminó siendo trasladada por la policía hasta Gowland para radicar la denuncia.
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