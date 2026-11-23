Esta mañana.
Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una camioneta VW Amarok chocó con el frente de una obra en construcción y una casa. El rodado sufrió daños. Defensa Civil asistió al conductor del vehículo, aunque no habría sufrido lesiones. Un vecino llamó a la policía luego de sentir el impacto contra parte de su garaje y rn la vereda. Al parecer , la camioneta venía circulando por la calle y por alguna razón se subió a la vereda. Ocurrió en Cerrito entre Zapiola y Alberdi.
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