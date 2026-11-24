Servicios Públicos.
La Municipalidad de Chacabuco creó una nueva cuadrilla de trabajo para servicios públicos.Se trata de un grupo que limpia los cordones cuneta de las calles de los barrios de la ciudad. La tierra recuperada es utilizada para tapar baches.
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