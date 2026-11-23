Actividad.
Este martes la Municipalidad realizará un reconocimiento oficial para un productor ganadero de Chacabuco que ha sido premiado.
Volver a Chacabuquero.
Se trata del ingeniero Diego Ranea quien obtuvo varios premios en la exposición Angus - circuito bonaerense, en el mes octubre 2026 en la Sociedad Rural de Brandsen. Entre ellos se cuenta el de Gran Campeón Macho PC (Lote de Colorados); Reservado Campeón Macho PC (Lote los Negros), Mejor Macho PC, y Segundo Mejor Macho PC; Gran Campeona Hembras PC, Reservado Gran Campeona Hembra PC, Mejor Hembra PC, y Segunda Mejor Hembra PC.
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