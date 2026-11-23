Bota pedida.
La banda Cruzando el Salado festejó sus primeros 10 años de trayectoria con un show espectacular en el Teatro Italiano, haciendo vibrar al público de principio a fin.
Volver a Chacabuquero.
Con una puesta en escena increíble, mucha energía y una conexión única con la gente, la banda dejó todo sobre el escenario y demostró que estos 10 años son apenas el comienzo de una historia que tiene mucho más para contar.
🎶 Diez años de música, amistad, pasión y sueños compartidos.
¡Una noche que quedará en el recuerdo de todos los que estuvieron ahí!
¡Felices 10 años, Cruzando el Salado! 🤘🔥
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