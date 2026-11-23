Operativo.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó detalles sobre el resultado del operativo de control que terminó este lunes feriado por la mañana.
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Nocturnidad: Operativo de prevención sobre el Acceso Yrigoyen y Cerrito, recorrido de móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad donde se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de chapa patente. Se labró un acta de infracción por circular utilizando el teléfono celular; un acta de infracción por ruidos molestos (música alta). Siendo las 06:05 se produce un accidente: una camioneta colisiona contra el portón del garage de una casa, el mismo da positivo en el test de alcoholemia (1,51) se retuvo el vehículo y su licencia de conducir (se le otorgó conductor alternativo)..
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