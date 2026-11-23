Detalles. Además, otra imagen de la aprehensión popular de anoche.
Un vecino compartió con Chacabuquero fotos que habrían sido publicadas en redes sociales en los últimos días.
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En las mismas se ve a un joven menor de edad sobre una moto con un punzón en la mano. Según comentó el vecino, se trata de un menor que fue demorado por la Policía. Es de Chivilcoy La moto había sido robada antes. Y el punzón es la herramienta que utilizan estos ladrones para robar motos.
Así quedó otro:
Por otro lado, en las redes sociales también fueron compartidas imágenes del estado en el que quedó el menor de edad que anoche unos vecinos acusaron de robar motos. Parece que presenta algunas lesiones. También sería de Chivilcoy.
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