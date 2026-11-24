Una mujer detenida
En las últimas horas la Policía de la provincia de Buenos Aires rescató a una persona de sexo masculino en un campo de Junín y detuvo a su ex pareja.
Volver a Chacabuquero.
La víctima tiene 44 años fue localizada gracias a una denuncia radicada por un familiar. La misma sostenía que el masculino estaba encerrado y bajo efectos de medicamentos. En cuanto a la mujer, de 49 años, no podía acercarse a su ex pareja por una resolución judicial.
Todo esto sucedió a 50 kilómetros de Chacabuco
Foto: Edición Noroeste.
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