Robo en un predio de Chacabuco y algo más

Reiterado.
Se reportó un hecho delictivo en un predio deportivo de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El mismo incluyó daños en el cableado del lugar. Fueron sustraídas alrededor de 25 pelotas de fútbol Munich, Samba Prestige y Samba Cross. Ocurrió en el anexo deportivo del Centro Los Marinos, donde realizan las prácticas los equipos de fútbol del Club conocido como Peña la N°12. Esta entidad pidió colaboración a la comunidad para tratar de recuperar los balones en caso de que alguien los quiera vender. No es la primera vez que en el lugar se dan hechos de vandalismo.
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