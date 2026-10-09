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viernes, 9 de octubre de 2026

Robo en un predio de Chacabuco y algo más

Reiterado.

Se reportó un hecho delictivo en un predio deportivo de la ciudad de Chacabuco.



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El mismo incluyó daños en el cableado del lugar. Fueron sustraídas alrededor de 25 pelotas de fútbol Munich, Samba Prestige y Samba Cross. Ocurrió en el anexo deportivo del Centro Los Marinos, donde realizan las prácticas los equipos de fútbol del Club conocido como Peña la N°12. Esta entidad pidió colaboración a la comunidad para tratar de recuperar los balones en caso de que alguien los quiera vender. No es la primera vez que en el lugar se dan hechos de vandalismo.

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