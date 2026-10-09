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viernes, 9 de octubre de 2026

Necrológica I de Chacabuco

 Que en paz descanse: Daniel

 

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- Daniel Ricardo Bolognese "Kifi". Falleció a los 68 años. Casa de duelo: Pellegrini 332. Funeral hasta las 17.00. 

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