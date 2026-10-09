Necrológica II de Chacabuco

Que en paz descanse: Gerardo
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Gerardo Lacentra. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Alvear 351.
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Queja de vecinos: "Quedamos encerrados"
- Se definió cuando la derecha no tiene prioridad de paso
- Nota pedida: "Herramientas concretas y sanciones estrictas contra el caos de las motos y los ruidos molestos"
- Ladrón agredió a una comerciante en Chacabuco
- Chubasco es la palabra que más se repite en el pronóstico para Chacabuco
- Accidente en un acceso a Chacabuco
- Daños en una vivienda de Chacabuco
- Robo en un predio de Chacabuco y algo más
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Así fue la última participación de Juana en Popstars
Todavía se habla de esto:
- Video: Quieren identificar al ladron de Chacabuco
- Entregaron boletos y escrituras del Plan Familia Propietaria en Chacabuco
- Una mala noticia para el ex intendente Victor Aiola
- Kicillof: “La mejor manera de cuidar la escuela pública es junto a los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa”
- Un demorado en un barrio de Chacabuco
- Asalto en un barrio privado de una ciudad de la zona
- Falleció una vecina de Chacabuco que fue noticia
- Volvieron a atentar contra esta entidad de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario