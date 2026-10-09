Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 9 de octubre de 2026

Necrológica II de Chacabuco

Que en paz descanse: Gerardo

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

-  Gerardo Lacentra. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Alvear 351. 

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Queja de vecinos: "Quedamos encerrados"

- Se definió cuando la derecha no tiene prioridad de paso 

- Nota pedida: "Herramientas concretas y sanciones estrictas contra el caos de las motos y los ruidos molestos"

- Ladrón agredió a una comerciante en Chacabuco 

- Chubasco es la palabra que más se repite en el pronóstico para Chacabuco 

- Accidente en un acceso a Chacabuco 

- Daños en una vivienda de Chacabuco

- Necrológica I

- Robo en un predio de Chacabuco y algo más

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Así fue la última participación de Juana en Popstars

Todavía se habla de esto:

- Video: Quieren identificar al ladron de Chacabuco

- Entregaron boletos y escrituras del Plan Familia Propietaria en Chacabuco

- Necrológica II

- Una mala noticia para el ex intendente Victor Aiola

- Kicillof: “La mejor manera de cuidar la escuela pública es junto a los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa”

- Un demorado en un barrio de Chacabuco

- Asalto en un barrio privado de una ciudad de la zona

- Falleció una vecina de Chacabuco que fue noticia

- Volvieron a atentar contra esta entidad de Chacabuco

- Necrológica I

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Juana de Chacabuco sigue en carrera Popstars





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)