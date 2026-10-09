Ladrón agredió a una comerciante en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró una violenta situación de inseguridad en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un ladrón agredió a la responsable de un maxikiosco en un intento de robo. El sujeto ingresó al local y pidió pan y mayonesa. Cuando la mujer estaba preparando la mercadería, el sujeto rodeó el mostrador y dijo que eso era un asalto. La comerciante reaccionó dando empujones al maleante y llamando a los gritos a su marido. Entonces el sujeto le dio un golpe de puño en el rostro que hizo que los anteojos de la mujer salieran volando. El ladrón escapó en bicicleta del lugar, sin llevarse mercadería o dinero. Ocurrió en La Rioja entre 12 de Febrero y Miguel Gil. La Policía estuvo en el lugar.
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