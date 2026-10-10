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sábado, 10 de octubre de 2026

Necrológica II de Chacabuco

Que en paz descanse: Alicia

 

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- Alicia María Catalina Vallejos de Basile. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: 25 de Mayo 220. Sepelio: mañana a las 9.00.

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