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sábado, 10 de octubre de 2026

Varios demorados en Chacabuco

 


Que día.

A lo largo del día la Policía de Chacabuco demoró a varias personas.



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Extraoficialmente se llegaron a contar 4 vecinos que fueron cargados a patrulleros. Al menos uno había ingresado a un predio sin permiso, y los otros fueron identificados en la zona céntrica de la ciudad. Los responsables de los procedimientos fueron los integrantes de la Patrulla Motorizada.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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