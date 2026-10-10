Varios demorados en Chacabuco

Que día.
A lo largo del día la Policía de Chacabuco demoró a varias personas.
Volver a Chacabuquero.
Extraoficialmente se llegaron a contar 4 vecinos que fueron cargados a patrulleros. Al menos uno había ingresado a un predio sin permiso, y los otros fueron identificados en la zona céntrica de la ciudad. Los responsables de los procedimientos fueron los integrantes de la Patrulla Motorizada.
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