Otras situaciones violentas en las calles de Chacabuco

Esta tarde. Se agregó otro incidente.
Otras tres situaciones violentas se reportaron este domingo en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Por un lado, en Cadelago a la altura del barrio Parque Azul dos mujeres y dos varones agredieron a dos vecinos que estaban en la vereda. Se marcharon antes de la llegada de la Policía (sigue).
Por otro lado, en la plazoleta Necochea hubo un conflicto entre dos grupos de jóvenes. La pelea se dispersó antes del arribo de patrulleros (sigue).
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