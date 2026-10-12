Quedó sentado en el cordón amarillo de Chacabuco

Operativo.
No hubo feriado para las infracciones en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La Subsecretaría de Tránsito informo que se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco y chapa patente. Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (senda peatonal) y un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente en una camioneta. Operativo estático sobre la Av. Acceso Juan XXIII y Juan José Paso: se retuvieron dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
|Vivo por el Día de la Madre
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