Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 12 de octubre de 2026

Quedó sentado en el cordón amarillo de Chacabuco

 


Operativo.

No hubo feriado para las infracciones en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

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La Subsecretaría de Tránsito informo que se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco y chapa patente. Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (senda peatonal) y un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente en una camioneta. Operativo estático sobre la Av. Acceso Juan XXIII y Juan José Paso: se retuvieron dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.

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Vivo por el Día de la Madre

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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