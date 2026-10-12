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lunes, 12 de octubre de 2026

Persecución con detenidos en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró una persecución que terminó con tres personas detenidas en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Los detenidos iban en una moto Siam robada en Chivilcoy. Se organizó un operativo policial en la ruta 30 y se logró parar al rodado en inmediaciones de la ruta 42 o camino ancho a Bragado. Al menos uno de los aprehendidos es mayor de edad. La persecución comenzó en Chivilcoy y se sumaron móviles de Palermón Huergo, Chacabuco y la Patrulla Rural.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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