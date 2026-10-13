Volvió a atacar la estafadora de Chacabuco

Esta dejando el tendal.
Ha vuelto a hacer de las suyas una mujer que estafa a comerciantes.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto
Una comerciante del rubro librería la grabó e hizo la denuncia, según le contó a Chacabuquero. Se trata de una mujer que va a los negocios selecciona mercadería, ofrece pagar con transferencia bancaria. Usa algún tipo de aplicación de celular que simula la operación pero el dinero nunca aparece en la cuenta del vendedor.
Se llevó una mochila y otros artículos escolares por 52.800 pesos (sigue).
La comerciante comento que tras publicar la foto en las redes sociales otros responsables de negocios se contrataron con ella para decirle que también eran víctimas de la estafadora (sigue).
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que este martes realizó un operativo de prevención sobre Acc Juan XXIII y Artiga. Av Alfonsín y Pringles. Además hubo recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad. Se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron cuatro actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Un acta de infracción por cruzar semáforo con luz roja(se retuvo licencia de conducir) dos actas de infracción por estacionar en zona prohibida. Seis actas de infracción por girar a la izquierda.
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