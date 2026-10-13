Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Carlos
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Juan Carlos Pérez. Falleció a los 75 años. Casa de duelo: San Martín 389. Sepelio a las 16.30
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La Suprema Corte dispuso cambios para un Tribunal de Chacabuco
- Choque de motos en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Bomberos de Chacabuco: principio de incendio en un auto
- Pastor de Chacabuco fue elegido presidente de una Iglesia internacional
Todavía se habla de esto:
- Ballet de Chacabuco fue premiado en un Festival Internacional
- Quedó sentado en el cordón amarillo de Chacabuco
- Trágica muerte en una ciudad de la zona
- Accidente en la tarde de Chacabuco
- Persecución con detenidos en Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Accidentados en la madrugada de Chacabuco
- Los motivos de los secuestros de este día en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario