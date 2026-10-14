Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Ernestina
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- Ernestina Sffaeir. Falleció a los 48 años. Casa de duelo: Alvear 172. Sepelio mañana a las 9.00
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