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miércoles, 14 de octubre de 2026

Trasladaron a la Comisaría de Chacabuco a una mujer

 


Desde el centro.

Una mujer de 53 años fue trasladada por la policía a la comisaría este miércoles por la tarde desde la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



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Al parecer, la femenina reconoció que había corrido con un cuchillo a un joven alegando que hostigaba a su hijo. Todo esto habría sucedido en plena Plaza San Martín. En las próximas horas se sabrá cómo sigue el caso. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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