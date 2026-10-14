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miércoles, 14 de octubre de 2026

Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Francisco Antonio Sofía, Teresa Romero y Silvia Liliana Sofía..

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