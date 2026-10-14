Reclamo: "Los pibes de la bici de Chacabuco no quieren privilegios sino una oportunidad"

Nota pedida.
Primero, quiero felicitar a los emprendedores por la apertura de este nuevo negocio en nuestra ciudad. Siempre es bueno que Chacabuco crezca y que se generen nuevas oportunidades de trabajo. Pero hay algo que me indigna y que también merece ser dicho.
Volver a Chacabuquero.
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Hace meses que vengo trabajando en un proyecto llamado Los Pibes de la Bici, una iniciativa que busca reunir a los jóvenes, crear un espacio de encuentro y demostrar que detrás de una bicicleta también hay compañerismo, responsabilidad y ganas de hacer las cosas bien.
Hace meses que intento conseguir un espacio para realizar nuestros eventos. Busqué el diálogo, intenté acercarme al municipio y hasta hoy no conseguí que me reciban para conversar sobre el proyecto. En una oportunidad, logramos reunir a muchos chicos en una calle y hasta tuvimos la intervención de la Policía. (Como nos sacaron che)
Hoy veo una calle ocupada para una propuesta comercial y me pregunto: ¿Por qué para algunas cosas se puede y para otras parece ser tan difícil?
No estoy en contra de ningún emprendimiento. Al contrario, me alegra que los vecinos puedan crecer. Pero también me gustaría ver ese mismo interés del Municipio cuando se trata de nuestros jóvenes. Porque organizar a los pibes, enseñarles a respetar el tránsito, recomendarles el uso del casco y darles un lugar donde compartir lo que les gusta también es trabajar por Chacabuco.
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Los pibes de la bici no buscan privilegios. Buscan una oportunidad. No pedimos que nos regalen nada. Pedimos que nos escuchen, que nos reciban y que nos permitan demostrar que los jóvenes también podemos organizar actividades positivas para nuestra ciudad. Se habla mucho de acompañar a la juventud, pero ese acompañamiento también tiene que demostrarse con hechos.
Señor intendente, detrás de este proyecto hay chicos que quieren hacer las cosas bien. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de sentarnos a conversar y que nuestro proyecto también sea escuchado.
Porque los jóvenes también somos parte de Chacabuco. Y merecemos que nos den una oportunidad. 🚲❤️ Firma: Jefferson
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