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miércoles, 14 de octubre de 2026

El día termina en Chacabuco como comenzó: con un choque

 


Esta noche. Se agregó el informe de Tránsito.

Un nuevo accidente de tránsito se registró esta noche en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron tres motos. Al menos dos personas fueron trasladadas la Hospital en ambulancia. Ocurrió en Andes y Gutiérrez.

Tránsito. El Área de Tránsito informó que Se realizó un operativo de prevención en las intersecciones de Av. La Madrid y San Martín, y de Laprida y Sarmiento, junto con recorridos de móviles y motos de tránsito por distintos puntos de la ciudad. Durante los controles, se retuvo un automóvil por circular sin la documentación reglamentaria y tres motocicletas por falta de documentación y de casco. Una de las motocicletas estuvo involucrada en un accidente en la esquina de Pueyrredón y Alvear, y otra era conducida por un menor de edad. Asimismo, se retuvieron diez licencias de conducir por circular sin seguro y sin casco. Respecto a las actas de infracción, se confeccionaron seis por estacionar sobre la ciclovía, una por girar en U y dos por sacar residuos a la vía pública en un día no permitido. Finalmente, se labraron dos actas de intimación por vehículos en estado de abandono en la vía pública y tres actas de intimación por terrenos con malezas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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