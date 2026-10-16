Mix de Chacabuco: Finalizando obra - Encuentro político - Recorrida por hermitas

Breves.
Obras. La cuadrilla de Obras Públicas de la Municipalidad continúa trabajando en la finalización de los trabajos en Garay y Coronela Suárez. El mal tiempo ha llevado a que muchos obras se detengan, como es el caso de la construcción de playones en el CEF N°20.
Volver a Chacabuquero.
|Chanchería "El corte perfecto"
Encuentro. Este sábado la Juventud Radical de la sección electoral se reunirá en la sede de la UCR de Chacabuco, Moreno 82. Habrá mesas de debate sobre política, educación y acción al juego. También se llevará a cabo una visita al Hogar Miguel Máximo Gil y asumirán las nuevas autoridades seccionales de la JR (sigue).
Hermitas. La Delegación Municipal de Rawson realizará este sábado desde las 13.30 una recorrida turística por las distintas hermitas de la localidad. Se partirá de la Parroquia Inmaculada Concepción. La actividad estará encabezada por el Padre Daniel Blanchoud y la periodista Mónica Del Castillo,
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Productores rurales se harán cargo de los desagües de un sector de Chacabuco
- Le erraron de día y los sancionaron en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Violencia pasional en Chacabuco
- Todo listo para irse de Chacabuco y otras breves
- Habló la mujer detenida: "me dijo: a vos también te voy a puntear"
- Se presentó un proyecto que beneficia a empresas de Chacabuco
- ¿Llegará la tormenta a Chacabuco?
- El día termina en Chacabuco como comenzó: con un choque
No hay comentarios:
Publicar un comentario