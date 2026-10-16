Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 16 de octubre de 2026

Mix de Chacabuco: Finalizando obra - Encuentro político - Recorrida por hermitas

 


Breves.

Obras. La cuadrilla de Obras Públicas de la Municipalidad continúa trabajando en la finalización de los trabajos en  Garay y Coronela Suárez. El mal tiempo ha llevado a que muchos obras se detengan, como es el caso de la construcción de playones en el CEF N°20.



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el corte perfecto chacabuco
Chanchería "El corte perfecto"

Encuentro. Este sábado la Juventud Radical de la sección electoral se reunirá en la sede de la UCR de Chacabuco, Moreno 82. Habrá mesas de debate sobre política, educación y acción al juego. También se llevará a cabo una visita al Hogar Miguel Máximo Gil y asumirán las nuevas autoridades seccionales de la JR (sigue).

Presente chocolate artesanal de Chacabuco
Presente' Chocolate Artesanal de Chacabuco

Hermitas. La Delegación Municipal de Rawson realizará este sábado desde las 13.30 una recorrida turística por las distintas hermitas de la localidad. Se partirá de la Parroquia Inmaculada Concepción. La actividad estará encabezada por el Padre Daniel Blanchoud y la periodista Mónica Del Castillo, 

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Regale a mamá un desayuno de Panadería del Pueblo


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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