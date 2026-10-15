Habló la mujer detenida: "me dijo: a vos también te voy a puntear"

Declaraciones tras un incidente en el centro de Chacabuco.
Se comunicó con Chacabuquero la mujer que este miércoles fue demorada por la Policía con una cuchilla en la plaza San Martin de Chacabuco tras protagonizar un incidente con un menor edad.
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Tiene 53 años. Pasó la noche en un calabozo de la Subcomisaría de OHiggins y este jueves declaró en la Fiscalía. Fue liberada pero se inició en su contra una causa por "amenazas agravadas". A continuación, cuando la mujer diga "este chico" estará refiriéndose al joven que la acusó (sigue).
"Yo se que no es la forma pero este chico ya tiene una denuncia hecha por mí el 17 de Agosto -contó la mujer-. Cada vez que él ve a mí hijo en la plaza siempre me lo hostiga. Ayer, mi hijo nos pidió permiso para ir a la plaza San Martín y resulta que este chico le dijo: 'mirá lo que tengo para vos' y le mostró una navaja como esas que se hacen en la cárcel, y agregó 'te voy a puntear'. Mi hijo se fue a la plaza del Correo porque ahí hay señal de Internet y me avisó por celular lo que le había pasado. Yo la verdad no quería sacar la cuchilla. La llevaba por las dudas. Llegué, y me bajé de la moto. No lo increpé enseguida. Cuando él ('ese chico') me muestra que tiene la faca en la cintura y yo reacciono. Cuando me dijo 'a vos también te voy a puntear', yo saco la cuchilla. Yo lo quería asustar, no la iba a sacar. Hay un video que se ve clarito que tiene una faca. En ningún momento lo salí a correr, ni nada. Me quedé arriba del Monumento, y él de abajo me decía "te voy a puntear" (sigue).
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"Le dije: 'vení puto, los cobardes corren'. Yo hasta entonces no sabía que ese chico era menor -agregó-. Por la contextura parece un chico de 19 años. Pero lo tiene a maltraer a mí hijo. Y me cansé. Me arrepiento. Se que no es la manera. Sólo quería asustarlo. Un amigo de él me dijo: 'guarde la cuchilla, no le pego porque es mujer'. Yo fui y le dije "vení y pegame". A todo esto vi que estaban llamando a la Policía, bajé del momento, guardé la cuchilla y me fui a donde estaban las personas que llamaron, esperé a los policías y me fui con ellos".
"Me iniciaron una causa penal por amenazas agravadas -continuó-. Tengo que esperar el juicio. Este chico declaró que yo lo había amenazado y que a mí hijo no lo conoce, pero yo tengo una denuncia hecha contra él. Me enteré en la Comisaría tenía 17 años".
"Mi hijo hijo tiene 15 años -comentó-. Hace unas semanas le pegaron de cayetano, le rompieron la boca. Fuimos a hacer la denuncia. Fue el 17 de agosto por la tarde. Ese día al mismo tiempo hubo un choque en la esquina del Banco Provincia. Nosotros pedimos hasta una perimetral y nunca nos la dieron. No es de ahora que tiene problemas con mí hijo. De conocen de la Escuela 18 a donde iban los dos ".
"Me arrepiento -dijo la mujer en el final-. Se que no es la manera pero en un momento en el que le dijeron a tu hijo que lo van a apuñalar yo reaccioné de una forma que capaz que no es buena".
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