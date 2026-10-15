Se presentó un proyecto que beneficia a empresas de Chacabuco

Servicio.
Esta mañana en el Palacio Municipal se presentó oficialmente un proyecto que busca beneficiar a varias empresas de Chacabuco.
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Se trata de la ampliación de la red de gas natural para industrias que cuenta con el financiamiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es que con el acceso a este servicio las firmas puedan optimizar costos y aumentar la producción. Estuvieron presentes el intendente Rubén Darío Golía, y representantes de Camuzzi Gas Pampeana, el Banco Provincia, Recetas del Campo, Cooperativa Defensa de Agricultores y del grupo Ferrari (sigue)
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La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco aprovechó para informar que está ampliando la Estación Transformadora Industrial de la calle San Juan continuacion y se conectará con Junín a través de una línea de alta tensión.
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