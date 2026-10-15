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jueves, 15 de octubre de 2026

Le erraron de día y los sancionaron en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Se labraron tres actas de infracción por girar a la izquierda. Se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin casco. Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje. Se labraron tres actas de infracción por sacar basura(ramas)a la vía pública en día no permitido



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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