Le erraron de día y los sancionaron en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Se labraron tres actas de infracción por girar a la izquierda. Se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin casco. Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje. Se labraron tres actas de infracción por sacar basura(ramas)a la vía pública en día no permitido
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Violencia pasional en Chacabuco
- Todo listo para irse de Chacabuco y otras breves
- Habló la mujer detenida: "me dijo: a vos también te voy a puntear"
- Se presentó un proyecto que beneficia a empresas de Chacabuco
- ¿Llegará la tormenta a Chacabuco?
- El día termina en Chacabuco como comenzó: con un choque
Todavía se habla de esto:
- Reclamo: "Los pibes de la bici de Chacabuco no quieren privilegios sino una oportunidad"
- "Exigimos la renuncia de Gerardo Alejandro de Tránsito en Chacabuco"
- Trasladaron a la Comisaría de Chacabuco a una mujer
- Es de Chacabuco y terminó en el podio mundial de su especialidad
- Choque en el centro de Chacabuco
- Violento asalto en Chacabuco
- Masivo abrazo contra la violencia en las escuelas de Chacabuco
- Aprehendido arriba de un techo de Chacabuco
- Carta abierta de la preceptora agredida en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Detuvieron a un prófugo en Chacabuco
- Más datos del choque de motos en el acceso a Chacabuco
- Volvió a atacar la estafadora de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario