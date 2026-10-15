Todo listo para irse de Chacabuco y otras breves

Ráfaga.
Indumentaria. Esta noche en el Polideportivo Municipal la Comuna entregó la indumentaria a los participantes que llegaron a la final de los juegos bonaerenses, que se desarrollará desde el 19 al 24 de octubre en Mar del Plata. "A partir del domingo van a ser embajadores de Chacabuco", dijo el intendente Rubén Darío Golía. Justamente ese día por la noche partirá la delegación rumbo a la costa.
Volver a Chacabuquero.
Bono. La Municipalidad anunció que este viernes depositará el bono acordado en la última paritaria.
Presentación. Este vienes por la mañana en el Palacio Municipal se presentará un proyecto hidráulico para el distrito.
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