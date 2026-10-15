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jueves, 15 de octubre de 2026

Violencia pasional en Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se reportó un incidente violento en un barrio de Chacabuco.



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Una vecina de 28 años le dijo a la Policía que había sido agredida por la ex pareja de su novio. La mujer fue trasladada a la Comisaría previo paso por el Hospital. La acusada se retiró del lugar en auto antes del arribo de los patrulleros. Ocurrió en inmediaciones de Uspallata y Andes.

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