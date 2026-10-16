Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informó un corte programado de energía para el domingo.
Volver a Chacabuquero.
Afectará el alimentador N° 9, desde las 07:00 hs. a 12:00 hs., afectando la zona delimitada por las siguientes calles: _Roca, Avellaneda, Ruta Nacional 7, Rep. de Irlanda; también el Barrio Ferro y Parque Industrial. Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión. Se suspende por lluvia.
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