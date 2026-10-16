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viernes, 16 de octubre de 2026

Extraños ataques a una vivienda de Chacabuco

 


Queja de una vecina.

Una vecina dio a conocer que su vivienda ha sufrido dos extraños ataques.



Volver a Chacabuquero.

regale un desayuno del dia de la madre de panadería del pueblo
Regale a mamá un desayuno de Panadería del Pueblo

Usó las redes sociales para dar cuenta de la situación ocurrida en dos oportunidades, con varias semanas de diferencia. Le arrojaron huevos frescos contra el frente de la casa (sigue).

el corte perfecto chacabuco
Chanchería "El corte perfecto"

"No se trata solamente de limpiar huevos, lavar una pared o acomodar lo que ensuciaron. Se trata del respeto por el otro, de los límites, de los valores y de la educación que les damos a nuestros hijos. Hoy puede ser una casa a la que le tiran huevos. Mañana puede ser algo mucho más serio.", expresó (sigue).

Presente chocolate artesanal de Chacabuco
Presente' Chocolate Artesanal de Chacabuco

"Detrás de cada puerta hay una familia que merece vivir tranquila -agregó-. El esfuerzo, el trabajo y la tranquilidad de los demás también merecen respeto. Por favor, hablemos con nuestros hijos. Escuchemos, pongamos límites y enseñemos con el ejemplo. No esperemos a que sea demasiado tarde para comprender que educar también es enseñar a cuidar lo que pertenece a los demás".

 

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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