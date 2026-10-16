Extraños ataques a una vivienda de Chacabuco

Queja de una vecina.
Una vecina dio a conocer que su vivienda ha sufrido dos extraños ataques.
Volver a Chacabuquero.
Usó las redes sociales para dar cuenta de la situación ocurrida en dos oportunidades, con varias semanas de diferencia. Le arrojaron huevos frescos contra el frente de la casa (sigue).
|Chanchería "El corte perfecto"
"No se trata solamente de limpiar huevos, lavar una pared o acomodar lo que ensuciaron. Se trata del respeto por el otro, de los límites, de los valores y de la educación que les damos a nuestros hijos. Hoy puede ser una casa a la que le tiran huevos. Mañana puede ser algo mucho más serio.", expresó (sigue).
"Detrás de cada puerta hay una familia que merece vivir tranquila -agregó-. El esfuerzo, el trabajo y la tranquilidad de los demás también merecen respeto. Por favor, hablemos con nuestros hijos. Escuchemos, pongamos límites y enseñemos con el ejemplo. No esperemos a que sea demasiado tarde para comprender que educar también es enseñar a cuidar lo que pertenece a los demás".
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