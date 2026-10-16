Accidente en el mediodía de Chacabuco

Motos.
Este mediodía se registró un choque de motos en Chacabuco.
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Una persona de sexo femenino fue trasladada al Hospital. Iba en una moto 110. El otro vehículo fue retirado del lugar antes del arribo de la Policía. Ocurrió en Arenales y Almirante Brown. En el lugar hay semáforos. Es el tercer siniestro vial de este tipo en los últimos tres días.
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