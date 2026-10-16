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viernes, 16 de octubre de 2026

Accidente en el mediodía de Chacabuco

 

Motos.

Este mediodía se registró un choque de motos en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Presente chocolate artesanal de Chacabuco
Presente' Chocolate Artesanal de Chacabuco

Una persona de sexo femenino fue trasladada al Hospital. Iba en una moto 110. El otro vehículo fue retirado del lugar antes del arribo de la Policía. Ocurrió en Arenales y Almirante Brown. En el lugar hay semáforos. Es el tercer siniestro vial de este tipo en los últimos tres días.

regale un desayuno del dia de la madre de panadería del pueblo
Regale a mamá un desayuno de Panadería del Pueblo


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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