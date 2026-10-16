Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 16 de octubre de 2026

Productores rurales se harán cargo de los desagües de un sector de Chacabuco

 


Proyecto. También se mostraron las expectativas de lluvias.

Esta mañana en el Palacio Municipal se presentó el proyecto de avance del plan hídrico rural ante el fenómeno del niño



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La novedad es que 10 productores rurales realizarán la canalización del Cuartel II con planos autorizados por la Autoridad del Agua y el área provincial de Hidráulica. Se trata de un trabajo que busca garantizar el drenaje de alrededor de 3000 hectáreas. Deben avanzar con la constitución de un consorcio canalero. La Municipalidad se hará cargo de la limpieza de los canales troncales (sigue). 

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Chanchería "El corte perfecto"

Por otro lado, se dieron a conocer las expectativas de lluvias para lo que queda del año ante la evolución del Niño, que es el calentamiento de esa corriente en la zona del ecuador: en octubre, de 120 a 160 mm respecto a los 117 mm habituales; en noviembre, entre 115 y 155 mm frente al promedio de 109 mm; y en diciembre, de 120 a 165 mm en comparación con el registro histórico de 116 mm.  

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