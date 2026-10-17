Campaña para ayudar a un motociclista de Chacabuco

Corre un Mundial.
Bajo el lema «Un sueño. Un camino. Todos juntos.», se inició una campaña de recolección de fondos para apoyar a Marcos Barrios.
Volver a Chacabuquero.
Es un piloto de Chacabuco que fue seleccionado para competir en el Campeonato Mundial de Flat Track los días 24 y 25 de octubre en el Totoras Race Track de Santa Fe. Con el objetivo de representar a Chacabuco y a la Argentina a nivel internacional, se solicita la colaboración del público mediante donaciones al alias marcos.myjmotos o compartiendo la iniciativa, recordando que cualquier aporte, por pequeño que sea, resulta clave para alcanzar la meta.
|Chanchería "El corte perfecto
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