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sábado, 17 de octubre de 2026

Campaña para ayudar a un motociclista de Chacabuco

Corre un Mundial.

Bajo el lema «Un sueño. Un camino. Todos juntos.», se inició una campaña de recolección de fondos para apoyar a Marcos Barrios.



Volver a Chacabuquero.

Es un piloto de Chacabuco que fue seleccionado para competir en el Campeonato Mundial de Flat Track los días 24 y 25 de octubre en el Totoras Race Track de Santa Fe. Con el objetivo de representar a Chacabuco y a la Argentina a nivel internacional, se solicita la colaboración del público mediante donaciones al alias marcos.myjmotos o compartiendo la iniciativa, recordando que cualquier aporte, por pequeño que sea, resulta clave para alcanzar la meta.  

el corte perfecto chacabuco
Chanchería "El corte perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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