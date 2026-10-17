Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Roberto
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- Ezequiel Roberto Quiroga "Chumi". Falleció a los 50 años. Casa de duelo: Mateo Muro 172. Sepelio: domingo 18 a las 11.00.
Participan en el fallecimiento:
Transporte Cemankar S.A.
Transporte Transnoba S.A.
-
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