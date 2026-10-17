A los tiros en la noche de Chacabuco

Disturbios.
La madrugada terminó con disturbios en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo tumulto a la salida de los locales nocturnos y personal policial comenzó a disparar con munición que causa estruendo en medio del acceso Hipólito Yrigoyen. Se escucharon varias detonaciones mientras las personas se dispersaron. Ocurrió a la altura de Sargento Cabral.
|Chanchería "El corte perfecto
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Llegaron andando y se fueron en una caja en Chacabuco
- Detenidos por un robo en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Instalan una nueva bóveda en una centrica entidad de Chacabuco
- Extraños ataques a una vivienda de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Vigiladores de Chacabuco en alerta por falta de pago
- Productores rurales se harán cargo de los desagües de un sector de Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Finalizando obra - Encuentro político - Recorrida por hermitas
- Le erraron de día y los sancionaron en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario