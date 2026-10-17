Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 17 de octubre de 2026

A los tiros en la noche de Chacabuco

 


Disturbios.

La madrugada terminó con disturbios en la ciudad de Chacabuco. 



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Presente chocolate artesanal de Chacabuco
Presente' Chocolate Artesanal de Chacabuco


corredor nocturno chacabuco
Corredor Nocturno

Hubo tumulto a la salida de los locales nocturnos y personal policial comenzó a disparar con munición que causa estruendo en medio del acceso Hipólito Yrigoyen. Se escucharon varias detonaciones mientras las personas se dispersaron. Ocurrió a la altura de Sargento Cabral.

el corte perfecto chacabuco
Chanchería "El corte perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


 

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