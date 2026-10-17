Otro tipo de estafa amenaza a Chacabuco: la amorosa

Trascendió un posible caso. Además, un robo.
En las últimas horas trascendió un posible de estafa al corazón en Chacabuco.
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|Chanchería "El corte perfecto
Es un relato corto pero que si se escucha parece más cercano a la ficción que a la realidad. No obstante, conocerlo es una manera de estar prevenido en un mundo en que Internet forma buena parte de la interacción social (Sigue).
Al parecer, un vecino de alrededor de 40 años conoció a una femenina de 26 años, de otra provincia en una red social, primero entabló una amistad electrónica y con el tiempo se enamoró. La mujer aceptó viajar a Chacabuco pero como no tenia dinero, le pidió al vecino efectivo para afrontar los gastos del pasaje y los viáticos. Al parecer, hubo una transferencia. Llegó el día del viaje. Ella dijo que había tomado el colectivo hacia Chacabuco. Pasaron las horas. Se perdió el contacto totalmente entre ambas personas, y finalmente la femenina nunca llegó a destino. El corazón destrozado y el desengaño quedaron como despojos y enseñanza. Ni para radicar la denuncia por estafa le quedaron ganas al vecino.
Robo. Un vecino de 57 años puso en conocimiento de la Policía que un sujeto fue a su casa, lo amedrentó y le sustrajo una bicicleta playera. Ocurrió en inmediaciones de Andrés de Vera y Balcarce en la tarde del viernes.
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