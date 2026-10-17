La preceptora agredida pudo presentar su libro

De Chacabuco a su pueblo.
Andrea Otegui pudo presentar su libro "Después del caos florecí". Se trata de la preceptora que fue agredida por la madre de una alumna en la Escuela Secundaria N°4 del Colegio Nacional.
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El evento se llevó a cabo en el centro cultural "Alfredo Kenner" de Coronel Mom en el anochecer del viernes. En esta localidad del partido de Alberti Otegui vivió durante los primeros años de su vida, y habitualmente va de visita. "Coronel Mom es mí lugar en el mundo", no dudo en dejar inscripto en un párrafo de uno de los relatos que forman parte de la obra. Participaron familiares, amigos de Chacabuco y Mom, así como vecinos del mencionado pueblo.
"Después del caos, florecí" está integrado por una serie de reflexiones y narraciones en las que la autora habla de las distintas situaciones buenas o malas que le tocó atravesar a lo largo de su vida, y como buscó superar distintos problemáticas. Ocupan un lugar considerable el recuerdo de sus padres fallecidos durante el período de la pandemia de coronavirus, a los cuales nunca los llama por sus nombres propios. En la presentación, la autora destacó la figura de su progenitora, Manuela Soto, una mujer oriunda de Segui, que conoció a José María Otegui cuando vivía en un campo ubicado entre Mom y Palermón Huergo.
Pero lo que realmente emocionó a los presentes fue el texto referido a Coronel Mom, dado que evocaba momentos, lugares y recuerdos de su niñez.
Otegui también tuvo tiempo para referirse a la agresión sufrida el martes en el Colegio Nacional. Con voz quebrada reconoció que el "amor" la ayudó a enfrentar esta situación. Más allá de esto, la realidad es que tiene licencia médica y debe enfrentar un extenso tratamiento de profilaxis preventivo con medicación dado que la agresora la escupió.
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