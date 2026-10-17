Menor auxiliada en la madrugada de Chacabuco

Tuvo que ser hospitalizada.
Una menor de edad fue trasladada al Hospital de Chacabuco tras ser encontrada en medio de la madrugada pidiendo auxilio.
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|Chanchería "El corte perfecto
Fueron los vecinos de al menos dos puntos de la ciudad los que llamaron a la Policía porque la menor, que tendría 12 años, llamaba a sus puertas solicitando ayuda mientas continuaba su marcha. Finalmente un patrullero dio con la joven. Al parecer, estaba sufriendo una crisis nerviosa por alguna causa personal. Una ambulancia del SAME la llevó hasta la Guardia Pediátrica del nosocomio (sigue).
Por otro lado, hubo dos intentos de robo. En el barrio Alcira de la Peña un chofer corrió a un sujeto que estaba rondando un camión estacionado, y en inmediaciones de Yrigoyen y Falucho unos jovenes quisieron sustraer una bicicleta que estaba encadenada. Por último, una persona de sexo masculino fue demorado por la Policía tras un conflicto familiar en un domicilio particular. Tenía en su poder un arma blanca. Ocurrió en inmediaciones de Corrientes y Junín.
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