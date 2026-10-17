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sábado, 17 de octubre de 2026

Llegó a Chacabuco una ambulancia adquirida con la Tasa de Salud

 


Comunicado.

Esta mañana llegó al Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen la nueva ambulancia 0 km, adquirida por la Municipalidad de Chacabuco para fortalecer el sistema de salud local.



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el corte perfecto chacabuco
Chanchería "El corte perfecto

La unidad, equipada con tecnología destinada a la atención de emergencias y al traslado de pacientes, fue adquirida durante este año mediante los recursos provenientes de la Tasa de Salud, en el marco de la gestión del intendente municipal, Darío Golía. Esta incorporación forma parte de las inversiones que lleva adelante el Municipio para renovar y fortalecer la capacidad operativa del sistema sanitario, teniendo en cuenta la demanda diaria de emergencias y traslados que se registran en el distrito (sigue).

Presente chocolate artesanal de Chacabuco
Presente' Chocolate Artesanal de Chacabuco

De esta manera, el Municipio continúa destinando recursos de la Tasa de Salud al equipamiento y la incorporación de herramientas que contribuyan a mejorar la atención y la respuesta ante las necesidades de los vecinos de Chacabuco. El Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen cumple un rol central en la atención sanitaria de la comunidad, por lo que contar con nuevas unidades resulta fundamental para acompañar las necesidades del servicio de emergencias. Firma: Municipal de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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