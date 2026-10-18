Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 18 de octubre de 2026

Comienza otra semana de tiempo complejo en Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Comienza una semana compleja para el tiempo de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Mientras se escriben estás líneas este domingo, ha disminuido la nubosidad y el sol ha iluminado la tarde del Día de la Madre. Sin embargo, no se puede asegurar nada. A partir del martes por la noche vuelven las probabilidades de lluvias y chubascos, hasta el viernes. Las temperaturas máximas seguirán siendo agradables. Por el momento no hay alertas meteorológicas para la zona 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Una persona fue hospitalizada

- Joven accidentado en la noche de Chacabuco

- Incidentes en un barrio de Chacabuco

- Otro tipo de estafa amenaza a Chacabuco: la amorosa

Todavía se habla de esto;

- Necrológica I

- Urgencia en una casa y situación violenta en la calle en Chacabuco

- Residuos cloacales en una zanja de Chacabuco

- La preceptora agredida pudo presentar su libro

- Campaña para ayudar a un motociclista de Chacabuco 

- Cayeron más borrachines en Chacabuco

- Llegó a Chacabuco una ambulancia adquirida con la Tasa de Salud 

- Video: ¿Cuántos dólares fueron secuestrados por el asalto en Chacabuco?

- Menor auxiliada en la madrugada de Chacabuco

- A los tiros en la noche de Chacabuco

- Llegaron andando y se fueron en una caja en Chacabuco

- Detenidos por un robo en Chacabuco


on
Labels: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)