Mas datos del choque en el acceso a Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un choque en uno de los accesos a Chacabuco. Se conocieron más datos.
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Un camión Fiat Iveco colisionó con un auto Fiat Palio. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido. El transporte aplastó a parte del coche al intentar girar de la calle al acceso. Ocurrió en Hipólito Yrigoyen y 14 de Julio. No hubo heridos pero sí daños materiales. Guiaba el camión un chofer de apellido Fernández de 25 años. En cuanto al auto, lo conducía una persona de apellido Baigorria, de 62 años.
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