Accidente en la ruta 7 en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un accidente de tránsito en la ruta 7 en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se pidió asistencia médica para una persona de sexo femenino que iba circulando en una moto Honda XR. Fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 208. Participó un auto VW Gol Trend.
En el rodado de menor porte también circulaba otra persona de sexo femenino que no habría sufrido lesiones de gravedad. No obstante, también se la trasladó al nosocomio.
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