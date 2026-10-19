Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Esther
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- María Esther Pavón viuda de Giammarino. Falleció a los 95 años. Casa de duelo: 9 de julio 596. Sepelio a las 16.30
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mujer hospitalizada tras un accidente en Chacabuco
- Chofer de Chacabuco sancionado en otra ciudad
- Más datos del accidente ocurrido temprano en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Peligrosa actitud detectada en Chacabuco
- Más datos del choque en el acceso a Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Comienza otra semana de tiempo complejo en Chacabuco
- Una persona fue hospitalizada
- Joven accidentado en la noche de Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Otro tipo de estafa amenaza a Chacabuco: la amorosa
No hay comentarios:
Publicar un comentario