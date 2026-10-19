Mujer hospitalizada tras un accidente en Chacabuco

Esta mañana.
Una mujer fue trasladada al Hospital esta mañana, tras participar en un accidente de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Iba e bicicleta, el conductor de un auto estacionado abrió la puerta, y la mujer la chocó, cayendo al pavimento. Ocurrió en inmediaciones de Elguea - Román y Deán Funes.
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