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lunes, 19 de octubre de 2026

Mujer hospitalizada tras un accidente en Chacabuco

 

Esta mañana.

Una mujer fue trasladada al Hospital esta mañana, tras participar en un accidente de tránsito en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Iba e bicicleta, el conductor de un auto estacionado abrió la puerta, y la mujer la chocó, cayendo al pavimento. Ocurrió en inmediaciones de Elguea - Román y Deán Funes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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