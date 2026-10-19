Se quedó sin moto por hacer una maniobra peligrosa en Chacabuco

Detalles dem operativo.
Personal de Tránsito llevó a cabo un operativo dinámico con recorrido de móviles y motos en la ciudad de Chacabuco.
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Se procedió a la retención de una motocicleta por realizar maniobras intempestivas y zigzagueantes, la cual circulaba sin la documentación reglamentaria, sin casco y sin chapa patente (sigue).
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Durante el procedimiento se labraron dos actas de intimación por vehículos en estado de abandono en la vía pública, un acta de infracción por estacionar un camión en una zona no permitida, cinco actas por girar a la izquierda y cuatro actas por estacionar sobre la ciclovía.Asimismo, se confeccionó un acta por circular a contramano, procediéndose a la retención de la licencia de conducir del conductor. En total, se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y/o falta de casco.
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