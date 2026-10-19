Mix de Chacabuco: Sellado - Charla, debate y libro - Hallazgo

Breves.
Sellado. Personal de la Municipalidad de Chacabuco continúa con las tareas de sellado de juntas en las calles pavimentadas de la ciudad. Este lunes estuvieron desarrollando tareas en Alem entre Ituzaingó y Almafuerte.
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Libro. La Comisión Memoria y Justicia invita a la charla debate "Terrorismo de Estado y Negacionismo " y a la presentación del libro "Operación Chacabuco" a realizarse el sábado 24 de octubre a las 18:30 hs. en la sede de la UTN aula Chacabuco ( Zapiola y Avenida Solís).
Hallazgo. En un bicicletero ubicado en Callao 259 alguien olvidó una bolsa con medicamentos. El dueño puede pasar a retirarla por la iglesia que está ubicada en ese lugar.
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