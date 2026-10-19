Comenzó en Chacabuco la pavimentación de un nuevo aliviador vehicular

Comunicado.
Este lunes comenzaron los trabajos de movimiento de suelo en la primera cuadra del nuevo aliviador vehicular de la ciudad de Chacabuco.
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Ocurrió en Paso, entre avenida Saavedra y Padre Doglia. La obra contempla, en esta primera etapa, la pavimentación de cinco cuadras, atravesando las calles Padre Doglia, Avellaneda, Mendoza, La Rioja y Dr. Terrile. El proyecto tiene como objetivo completar el recorrido de calle Paso hasta el acceso Juan XXIII.
Una vez terminada la obra por calle paso, esta nueva conexión permitirá a esta arteria conectar con calle Dr. Fernández, y de esta forma va a quedar vinculado el acceso Juan XXIII, con el acceso Elguea-Román, generando una alternativa de circulación y contribuyendo a mejorar la conectividad vial en la ciudad.
Esta intervención forma parte de las obras de infraestructura urbana que lleva adelante el Municipio, destinadas a optimizar la circulación vehicular y mejorar la conexión entre distintos sectores de Chacabuco.
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