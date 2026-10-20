Vecina acosada en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Una vecina pidió auxilio al ser acosada en horas de la madrugada en la ciudad de Chacabuco.
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Solicitó ayuda a la Policía dado que su ex pareja intentó a ingresar a la vivienda por los fondos. Al parecer, una reja impidió que entrara a través de una ventana minutos antes que los efectivos de la fuerza de seguridad llegaran al lugar. El acusado se fue sin que lo pudieran atrapar.
Se recuerda que está activa la línea telefónica 144 contra la violencia de género, aunque en casos de emergencias en las cuales la vida de una persona está en peligro se recomienda llamar al 911.
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